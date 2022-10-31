В Петербурге и Ленобласти на треть сократилось число "пьяных" ДТП

В Петербурге и Ленобласти с начала года на треть снизилось число "пьяных" ДТП. Это стало одним из результатов алкогольных рейдов "Нетрезвый водитель", которые проводятся в регионе каждую пятницу, субботу и воскресенье, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Северной столице и области.

Рейд "Нетрезвый водитель". Видео © ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

"Результат принципиально жёсткой политики петербургской полиции очевиден. В регионе почти на 30% снизилось количество "пьяных" ДТП. Более чем в полтора раза сократилось число пострадавших в таких авариях", — уточнили в главке.

В целом с начала 2022 года в Северной столице задержали более 13 тысяч любителей "пьяной" езды, что на две тысячи больше показателей прошлого года. Около 1,2 тысячи в итоге стали фигурантами уголовных дел, а ещё около тысячи — административных. Всего такие автолюбители "заработали" штрафов на 209 миллионов рублей.