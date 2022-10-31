Миллионы пользователей Instagram лишись аккаунтов из-за сбоя

Миллионы пользователей "Инстаграма"* по всему миру пожаловались на соцсеть из-за того, что их аккаунты внезапно оказались удалены. Представители компании уже прокомментировали ситуацию в Twitter и принесли свои извинения за технические неполадки.

"Нам известно, что у некоторых из вас возникают проблемы с доступом к вашей учётной записи "Инстаграм". Мы разбираемся и приносим извинения за неудобства", — говорится в сообщении.

По информации издания The Verge, у самого популярного пользователя платформы Криштиану Роналду за несколько часов пропало около 3 млн фолловеров. Также самым популярным в "Твиттере" хэштегом стал #instagramdown — о неполадках в работе сообщили 111 тысяч пользователей микроблога.

А ранее глобальный сбой произошёл в работе WhatsApp. По данным сервиса Downdetector, на проблемы пожаловались пользователи из разных стран.