Молдавия высылает сотрудника Посольства РФ из-за падения обломков российской ракеты

Министерство иностранных дел Молдавии объявило персоной нон грата сотрудника Посольства России в Кишинёве и предписало ему покинуть страну. О решении сообщила пресс-служба ведомства.

"В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961 г.), Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить persona non grata на территории нашей страны представителя Посольства РФ в Кишинёве, который обязан покинуть территорию Республики Молдова", — сказано в телеграм-канале ведомства.

В штаб-квартиру МИД в Кишинёве был вызван посол РФ Олег Васнецов, где ему сообщили о выдворении дипломата. Решение принято из-за инцидента с падением обломка российской ракеты на территории граничащего с Винницкой областью молдавского села Наславча. В министерстве заявили, что удары по соседней стране "продолжают наращивать риски в сфере безопасности, а граждане нашей страны всё больше ощущают на себе разрушительные последствия конфликта".