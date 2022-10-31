Лавров ожидает рекордных показателей торговли России и Китая по итогам года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по итогам года объём торговли между РФ и Китаем может достичь рекордных показателей, обновив прошлогодний максимум.
"В прошлом году объём двусторонней торговли достиг исторического показателя, превысив 140 миллиардов долларов. По итогам нынешнего года ожидаем новых рекордных показателей", — отметил Лавров в обращении к участникам конференции Общества российско-китайской дружбы, которому исполнилось 65 лет.
По словам главы российского дипведомства, несмотря на непростую ситуацию в мире, сотрудничество Москвы и Пекина, основанное на принципах равноправия и доверия, развивается, укрепляется стратегическое партнёрство в области энергетики. Однако страны коллективного Запада используют "самые нечистоплотные методы" в отношении РФ и КНР, дабы сохранить свою гегемонию.
"На этом фоне мы с китайскими партнёрами осуществляем тесную внешнеполитическую координацию", — добавил Лавров.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы заявил об укреплении дружеских взаимоотношений между Москвой и Пекином.
ТАСС / Сергей Бобылев