Гитарист сыграл для тюленей в Баренцевом море и узнал об их страсти к рок-н-роллу
Блогер и музыкант из Мурманска, известный под ником Mihael Smedsen, сыграл на электрогитаре для обитателей Баренцева моря. Видео заполярного концерта появилось в Сети.
Житель Мурманска устроил концерт для тюленей. Видео © VK / "Мурманский берег"
Тюлени оказались большими поклонниками рок-н-ролла. Они высунули головы из воды и внимательно слушали музыканта, разве что поаплодировать не смогли в силу понятных причин. "Спасибо!" — крикнул Михаил ластоногим поклонникам в финале выступления.
Ранее сообщалось, что на острове Кунашир российские туристы в 20 километрах от ближайшего населённого пункта обнаружили на берегу дельфина. Морской обитатель бился о прибрежный песок и не мог уйти в море. Очевидцам пришлось потрудиться, чтобы столкнуть его обратно в воду.
VK / "Мурманский берег"