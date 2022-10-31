Гитарист сыграл для тюленей в Баренцевом море и узнал об их страсти к рок-н-роллу

Блогер и музыкант из Мурманска, известный под ником Mihael Smedsen, сыграл на электрогитаре для обитателей Баренцева моря. Видео заполярного концерта появилось в Сети.

Житель Мурманска устроил концерт для тюленей. Видео © VK / "Мурманский берег"

Тюлени оказались большими поклонниками рок-н-ролла. Они высунули головы из воды и внимательно слушали музыканта, разве что поаплодировать не смогли в силу понятных причин. "Спасибо!" — крикнул Михаил ластоногим поклонникам в финале выступления.