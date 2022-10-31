На Ямале пилот гражданского Ми-8 поссорился с авиатехником и пытался сбить его на вертолёте

Командир гражданского вертолёта Ми-8 авиакомпании "Ямал" поругался с авиатехником и попытался сбить его стойкой шасси. Мужчину за такое поведение лишили премии, после чего пилот написал жалобу на руководство в Ространснадзор. Об этом сообщил Лайфу источник.

60-летний Борис Жилин в ходе конфликта с коллегой, который обслуживал его борт, хотел наехать на оппонента стойкой шасси, но, к счастью, промахнулся. Причём, узнав об инциденте, его начальники решили не докладывать в контролирующие органы и вместо этого лишили командира премии, а также сделали выговор.

Однако Жилин из некой затаённой обиды накатал на руководителей жалобу в Ространснадзор. Мужчина заявил, что у пилотов компании сильно превышена норма лётных часов и нет времени на отдых, а начальство якобы скрывает аварийные посадки и поломки воздушных судов. В своём заявлении он также указал, что руководство намеренно уменьшает нормы расхода топлива и штрафует за его перерасход.

Сотрудники Ространснадзора уже рассмотрели жалобу, и теперь вертолётную авиакомпанию ждёт внеплановая проверка. Специалистам предстоит выяснить, что из письма обидчивого пилота правда, а что вымысел.