В Уфе аниматоры обожгли шестилетнему мальчику руки жидким азотом во время праздника
В Уфе детский день рождения закончился достаточно неприятным инцидентом для одного присутствовавшего на нём мальчика. Так, во время фокуса шестилетнему ребёнку обожгли руки, пишет Mash Batash.
В Уфе аниматоры обожгли шестилетнему мальчику руки жидким азотом во время праздника. Видео © t.me / Mash Batash
Приглашённые на день рождения аниматоры приготовили для маленьких гостей фокус с поп-корном и жидким азотом. Лакомство нужно было сразу же положить в рот, а кто не успел — получал ожоги. Однако предупреждать об этом гостей не стали. Сейчас у пострадавшего мальчика зафиксированы ожоги обеих ладоней, из-за чего он уже неделю не может ходить в детский сад и ежедневно отправляется на перевязки.
Как заметила директор организации, за четыре года подобный случай происходит впервые. Позднее данный фокус был убран из программы аниматоров. Мать малыша уже обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор.
Ранее Лайф рассказывал, что 30 октября в городе Татарске Новосибирской области водитель, выехав из-за угла, сбил шестилетнего мальчика и уехал. Сейчас ребёнок в реанимации, ему зашили рану на голове и констатировали перелом бедра. Как выяснилось, за рулём был член Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов. Он будет исключён из состава партии "Единая Россия". СК завёл на него уголовное дело по статье "Оставление в опасности".
t.me / Mash Batash