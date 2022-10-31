В Уфе аниматоры обожгли шестилетнему мальчику руки жидким азотом во время праздника

В Уфе детский день рождения закончился достаточно неприятным инцидентом для одного присутствовавшего на нём мальчика. Так, во время фокуса шестилетнему ребёнку обожгли руки, пишет Mash Batash.

Приглашённые на день рождения аниматоры приготовили для маленьких гостей фокус с поп-корном и жидким азотом. Лакомство нужно было сразу же положить в рот, а кто не успел — получал ожоги. Однако предупреждать об этом гостей не стали. Сейчас у пострадавшего мальчика зафиксированы ожоги обеих ладоней, из-за чего он уже неделю не может ходить в детский сад и ежедневно отправляется на перевязки.