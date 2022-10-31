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31 октября, 17:21

ВСУ обстреляли детский сад в Донецке

В Ворошиловском районе Донецка под обстрел попал детский сад, повреждено остекление. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

"Повреждено остекление здания МБДОУ "Детский сад № 210 города Донецка", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Также разрушения зафиксированы ещё по четырём адресам, в том числе в двух жилых многоквартирных домах и парковой зоне по бульвару Пушкина. Повреждён газопровод.

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Ранее Лайф публиковал видео последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ. На кадрах видны выбитые стёкла и повреждённый фасад жилого дома.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Матвей Шандрыголов

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