По всей Украине начались аварийные отключения света из-за повреждения оборудования
"Укрэнерго" заявило о повреждении энергооборудования сразу в нескольких регионах страны
Оборудование магистральной сети украинской энергосистемы повреждено в результате ударов сразу в нескольких регионах страны, по всей Незалежной зафиксированы аварийные отключения. Об этом в Facebook* сообщила НЭК "Укрэнерго".
"Повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы сразу в нескольких регионах. Для устранения последствий в 17:00 Диспетчерский центр национальной энергетической компании "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей ("Облэнерго") объёмы применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины", — говорится в публикации.
В "Укрэнерго" также добавили, что аварийные отключения необходимы для сокращения нагрузки на сеть и избежания повторных аварий.
Напомним, сегодня утром воздушная тревога звучала практически по всей Незалежной: ВС РФ продолжили наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из 50 выпущенных ракет украинская противовоздушная оборона якобы сбила 44. Однако повреждения в областях свидетельствуют не о столь эффективной работе ПВО. Так, в Киеве 80% жителей остались без воды и 350 тысяч квартир — без света, в Харькове встало метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС город тоже остался без света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ, а в Запорожье нанесён удар по подстанции около Днепровской ГЭС.
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