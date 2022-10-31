По всей Украине начались аварийные отключения света из-за повреждения оборудования

Оборудование магистральной сети украинской энергосистемы повреждено в результате ударов сразу в нескольких регионах страны, по всей Незалежной зафиксированы аварийные отключения. Об этом в Facebook* сообщила НЭК "Укрэнерго".

"Повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы сразу в нескольких регионах. Для устранения последствий в 17:00 Диспетчерский центр национальной энергетической компании "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей ("Облэнерго") объёмы применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины", — говорится в публикации.

В "Укрэнерго" также добавили, что аварийные отключения необходимы для сокращения нагрузки на сеть и избежания повторных аварий.