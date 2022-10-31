Россия отказалась пропускать корабли в Чёрном море без досмотра

Россия должна будет принять свои меры, чтобы контролировать пропуск без её согласования судов в Чёрном море. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, комментируя приостановку участия Москвы в зерновой сделке.