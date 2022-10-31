Россия отказалась пропускать корабли в Чёрном море без досмотра
Небензя заявил, что Россия не допустит проход кораблей в Чёрном море без досмотра
Россия должна будет принять свои меры, чтобы контролировать пропуск без её согласования судов в Чёрном море. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, комментируя приостановку участия Москвы в зерновой сделке.
"Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Чёрное море остаётся зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов", — пояснил дипломат.
Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Кремле заявили, что не оставят без поддержки страны Африки в зерновом вопросе.
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