Президент Украины Владимир Зеленский своими решениями настраивает против себя сограждан, подталкивая их к сотрудничеству с Россией. Об этом написал обозреватель чешской газеты Časopis Argument Эдуард Хмелар.

"Действия Зеленского только ослабляют страну ещё больше и в конечном счёте помогают Владимиру Путину", — подчеркнул он.

Журналист уверен, что Запад старательно поддерживает иллюзию о "хорошей Украине и плохой России". Однако такая недальновидность чревата ужасными последствиями для самой Европы. Автор статьи напомнил, что украинские суды запретили одиннадцать оппозиционных партий, но при этом на Западе Зеленскому вручили премию Сахарова "За свободу мысли" в стране. Хмелар подчеркнул, что европейские СМИ молчат о гонениях на неугодных в Незалежной.

"В будущем это может вернуться к ним бумерангом. Чем сильнее Зеленский, тем больше он похож на диктатора", — заключил обозреватель.

Он отметил, что введённая украинским лидером "единая информационная политика" очень похожа на запрет оппозиционных мнений главой государства-сателлита Гитлера, Первой Словацкой республики, Йозефом Тито в 1938 году.