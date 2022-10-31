Взрыв прогремел во дворе жилого дома в Бердянске

Один человек пострадал в результате взрыва во дворе жилого дома в Бердянске. Как сообщает администрации города в телеграм-канале, ЧП произошло на Земской улице в 17:30 (18:30 мск).

"Ранения получил мирный житель, по стечению обстоятельств оказавшийся поблизости. Его срочно доставили в больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь", — сказано в сообщении городских властей.

На месте ЧП работают представители экстренных служб и следственных органов, выясняются причины произошедшего. В администрации назвали взрыв "очередным циничным преступлением киевского режима против мирного населения".