Взрыв прогремел во дворе жилого дома в Бердянске
Один человек пострадал в результате взрыва во дворе жилого дома в Бердянске. Как сообщает администрации города в телеграм-канале, ЧП произошло на Земской улице в 17:30 (18:30 мск).
"Ранения получил мирный житель, по стечению обстоятельств оказавшийся поблизости. Его срочно доставили в больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь", — сказано в сообщении городских властей.
На месте ЧП работают представители экстренных служб и следственных органов, выясняются причины произошедшего. В администрации назвали взрыв "очередным циничным преступлением киевского режима против мирного населения".
Также сегодня днём один украинский снаряд разорвался у Дома правительства в Донецке. Ещё как минимум три снаряда разорвалось на пересечении улицы Университетской и проспекта Богдана Хмельницкого, уточнили в СЦКК.
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