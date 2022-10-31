Небензя: Атака на Черноморский флот ставит крест на гуманитарном измерении зерновой сделки
Атака Украины на рейд Севастополя ставит крест на гуманитарном измерении зерновой сделки, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, Незалежная показала, что использует этот коридор в военных целях.
"Подрывная акция Киева грубо нарушает стамбульские договорённости от 22 июля и, по сути, ставит крест на их гуманитарном измерении. Для всех очевидно, что украинская сторона использует черноморский гуманитарный коридор в военно-диверсионных целях", — заявил он.
Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары.
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