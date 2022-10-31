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31 октября, 18:15

МВД Украины проверит информацию о контрабанде полученного от Запада оружия в Финляндию

В МВД Украины пообещали проверить информацию старшего комиссара Национального бюро расследований Финляндии (Keskusrikospoliisi) Кристера Альгрена о канале контрабанды полученного от Запада оружия в Европу, о котором детектив сообщила в интервью изданию Yle.

"В настоящее время для проверки приведённых в интервью фактов от МВД Украины направлен запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Примечательно, что ранее украинское министерство назвало данную информацию фейковой, обвинив в её распространении Россию, которая пользуется "плодами труда иностранных журналистов".

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Ранее финское издание Yle выпустило материал, в котором говорится о канале контрабанды поставляемого Западом Украине оружия в Европу. Так, речь идёт о попадании такого вооружения в руки криминальных группировок ЕС.

Обложка ©

Shutterstock / PabloUA

Матвей Шандрыголов

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