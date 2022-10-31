МВД Украины проверит информацию о контрабанде полученного от Запада оружия в Финляндию

В МВД Украины пообещали проверить информацию старшего комиссара Национального бюро расследований Финляндии (Keskusrikospoliisi) Кристера Альгрена о канале контрабанды полученного от Запада оружия в Европу, о котором детектив сообщила в интервью изданию Yle.

"В настоящее время для проверки приведённых в интервью фактов от МВД Украины направлен запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Примечательно, что ранее украинское министерство назвало данную информацию фейковой, обвинив в её распространении Россию, которая пользуется "плодами труда иностранных журналистов".