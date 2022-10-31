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31 октября, 20:13

Путин объявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации

Призыв в России в рамках частичной мобилизации завершён, об этом заявил президент Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи глава государства напомнил, что решение о мобилизации было подтверждено президентским указом — это было сделано по предложению Минобороны в соответствии с законодательством.

"А сейчас Минобороны предложило мобилизацию завершить. Я с юристами поговорю, нужно ли указами объявлять, что она завершена. Но она завершена. Точка поставлена", — сказал Путин

Он отметил, что военное ведомство изначально называло гораздо меньшую цифру, необходимую для мобилизационных мероприятий. Впоследствии, по словам президента, пришли к выводу, что нужно 300 тысяч человек.

Шойгу доложил Путину о завершении призыва по частичной мобилизации

Шойгу доложил Путину о завершении призыва по частичной мобилизации

"41 тысяча в боевых частях. А 260 тысяч практически вообще не участвуют в боевых действиях, но проходят подготовку", — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин выразил благодарность всем причастным к организации частичной мобилизации. Об этом он сказал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

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LIFE

Дмитрий Алексиевич

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