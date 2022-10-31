Зеленский сообщил, что подписал с Чехией декларацию о членстве в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о подписании с премьером Чехии Петром Фиалой совместной декларации о членстве страны в НАТО для ускорения интеграции в блок. Об этом в своем telegram-канале он проинформировал по итогам встречи с Фиалой.

Президент Украины отметил, что в понедельник, 31 октября, было подписано несколько важных документов.

"Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО. Это первый такой документ, который мы принимаем в целях ускорения нашей евроатлантической интеграции", — написал Зеленский.

Президент Украины отметил, что эта декларация зафиксировала то, что Киев будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в стране. Украина, по словам президента, будет стремиться к подписанию таких деклараций и с другими странами Североатлантического альянса.