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31 октября, 19:18

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

В Харькове в понедельник, 31 октября, произошёл взрыв. Это случилось уже в вечернее время, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Никаких подробностей происшествия больше не приводится. Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

По всей Украине начались аварийные отключения света из-за повреждения оборудования

По всей Украине начались аварийные отключения света из-за повреждения оборудования

Утром 31 октября воздушная тревога звучала практически по всей территории Украины: ВС РФ продолжили наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что из 50 выпущенных ракет украинская противовоздушная оборона якобы сбила 44. Однако повреждения в областях свидетельствуют не о столь эффективной работе ПВО. Так, в Киеве 80% жителей остались без воды и 350 тысяч квартир — без света, в Харькове встало метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС город тоже остался без света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ, а в Запорожье нанесён удар по подстанции около Днепровской ГЭС.

В Раде оценили ежедневные траты Украины из-за воздушной тревоги в $203 млн

В Раде оценили ежедневные траты Украины из-за воздушной тревоги в $203 млн

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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