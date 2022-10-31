Читатели британского издания Daily Mail обвинили Украину в приостановке Россией движения судов по коридору безопасности в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. В комментариях под статьёй таблоида они заявили, что Киев сорвал достигнутые договорённости.

"Путин согласился выпустить корабли с зерном, чтобы накормить весь мир, но украинский лидер решил нарушить условия соглашения и атаковал корабли в Чёрном море. Это же военное преступление!", — написал Thatsmeback.

Другой комментатор выразил мнение, что решение России можно понять, учитывая атаку Украины на Севастополь.

"Путин сказал, что, если вы продолжите наносить ракетные удары по мирным кораблям — именно так Украина и поступила, — ему придётся запретить им покидать порты, потому что это слишком опасно. Россия не позволит топить корабли с зерном. Текущую ситуацию спровоцировала Украина", — подметил Lula14.

В свою очередь пользователь с никнеймом sunking101 подчеркнул вину Запада в разгоревшемся на территории Украины конфликте. Он также напомнил, что введённые против РФ санкции плохо влияют на экономику Британии.

"Перестаньте всё валить на Путина! Запад срежиссировал этот конфликт, он его и затягивает — не говоря уже о санкциях, которые ложатся тяжёлым бременем на наш собственный народ", — добавил он.

Последний пользователь под ником CygneNoir также напомнил о губительном влиянии антироссийских санкций на экономике европейских государств. Он отметил, что ограничения делают Москву только сильнее.