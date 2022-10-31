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31 октября, 18:41

В Херсонской области расширили зону вывоза мирных жителей из-за угрозы удара ВСУ

Власти Херсонской области расширили зону вывоза мирных жителей на 15 километров от Днепра из-за подготовки украинскими войсками массированного ракетного удара по Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Видео © t.me / SALDO_VGA

"В связи с возможностью применения украинским режимом запрещённых методов войны, а также наличием сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы. В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра", — рассказал он в своём телеграм-канале.

Для вынужденно покинувших Херсонскую область открыта горячая линия

Для вынужденно покинувших Херсонскую область открыта горячая линия

Как уточнил Сальдо, это касается населённых пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алёшковского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов. По его словам, программа помощи выезжающим жителям будет распространена на население районов, вошедших в расширенную зону эвакуации.

Ранее замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные могут в скором времени попытаться осуществить широкомасштабное наступление на регион. Он также отметил, что сейчас ситуация на линии фронта держится под контролем, там выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

Обложка ©

t.me / SALDO_VGA

Иван Косицын

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