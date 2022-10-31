В Херсонской области расширили зону вывоза мирных жителей из-за угрозы удара ВСУ

Власти Херсонской области расширили зону вывоза мирных жителей на 15 километров от Днепра из-за подготовки украинскими войсками массированного ракетного удара по Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Видео © t.me / SALDO_VGA

"В связи с возможностью применения украинским режимом запрещённых методов войны, а также наличием сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы. В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра", — рассказал он в своём телеграм-канале.

Как уточнил Сальдо, это касается населённых пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алёшковского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов. По его словам, программа помощи выезжающим жителям будет распространена на население районов, вошедших в расширенную зону эвакуации.