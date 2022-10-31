В США разгадали секрет российского Су-57, поразившего молниеносными решениями в бою
19FortyFive: Российский Су-57 принимает молниеносные решения в бою благодаря ИИ
Российский истребитель пятого поколения Су-57 молниеносно принимает решения благодаря бортовому компьютеру, который выполняет роль второго пилота. Об этом рассказал военный эксперт Питер Сучиу.
"Одна из примечательных особенностей Су-57 — технология искусственного интеллекта (ИИ), которая может действовать как виртуальный второй пилот, собирать данные с многочисленных датчиков самолёта и предоставлять важную информацию человеку", — написал он в статье для портала 19FortyFive.
Как указал Сучиу, ИИ планируют внедрять в боевые самолёты шестого поколения. Суперсовременные воздушные суда оснастят высокопроизводительными защищёнными процессорами, которые превратят их в летающий центр обработки информации и позволят пилоту мгновенно принимать решения. В статье автор также подчеркнул, что в будущем искусственный интеллект будет играть ещё более активную роль, чтобы улучшить выживаемость и расширить возможности при выполнении задач.
Ранее стало известно, что истребители Су-57 блестяще показали себя в ходе "Операции Z". Как подчеркнул глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, самолёты имеют очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, а также оснащены защитой от ракет.
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ТАСС / Марина Лысцева