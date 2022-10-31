В США разгадали секрет российского Су-57, поразившего молниеносными решениями в бою

Российский истребитель пятого поколения Су-57 молниеносно принимает решения благодаря бортовому компьютеру, который выполняет роль второго пилота. Об этом рассказал военный эксперт Питер Сучиу.

"Одна из примечательных особенностей Су-57 — технология искусственного интеллекта (ИИ), которая может действовать как виртуальный второй пилот, собирать данные с многочисленных датчиков самолёта и предоставлять важную информацию человеку", — написал он в статье для портала 19FortyFive.

Как указал Сучиу, ИИ планируют внедрять в боевые самолёты шестого поколения. Суперсовременные воздушные суда оснастят высокопроизводительными защищёнными процессорами, которые превратят их в летающий центр обработки информации и позволят пилоту мгновенно принимать решения. В статье автор также подчеркнул, что в будущем искусственный интеллект будет играть ещё более активную роль, чтобы улучшить выживаемость и расширить возможности при выполнении задач.