ООН не видит нарушений зерновой сделки в атаке дронов на российские корабли в Севастополе

ООН не видит нарушений условий зерновой сделки в недавней атаке Украины на корабли ЧФ в Севастополе, но этот вопрос рассмотрит Совместный координационный центр, созданный как раз для подобных целей. Такое мнение высказал журналистам заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"На заседании Совета Безопасности я упомянул про наши взгляды относительно заявлений о том, что атака на Севастополь каким-то образом нарушала условия "черноморской инициативы". С нашей точки зрения, оснований для таких утверждений нет. Но в любом случае Совместный координационный центр как раз и создавался для рассмотрения таких заявлений", — заявил он.