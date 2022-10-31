Около 40 наёмников уничтожено при ударе ВС России по южному пригороду Запорожья

В результате удара ВС РФ по газораспределительной станции в пригороде Запорожья уничтожено около 40 наёмников, ещё 60 получили ранения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Накануне по иностранным наёмникам, находившимся на газораспределительной станции в южном пригороде Запорожья, был нанесён удар РСЗО "Смерч". В результате удара уничтожено около 40 иностранных наёмников, порядка 60 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Недобитые наёмники были доставлены в 5-ю и 9-ю клинические больницы", — написал Рогов.

Кроме того, было уничтожено два БТР, два грузовика, 12 внедорожников повышенной проходимости. Пострадавшие наёмники из Грузии, как заметил Рогов, "внезапно вспомнили русский язык".