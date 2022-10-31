Опубликован текст совместного заявления Путина, Алиева и Пашиняна по итогам встречи в Сочи

Кремль опубликовал текст совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи 31 октября. Главы государств в ходе переговоров обсудили ход реализации договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

"Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов", – сказано в документе.

В заявлении лидеры отметили ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развёртывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе. Также Путин, Алиев и Пашинян договорились воздерживаться от применения силы или угрозы её применения, обсуждать и решать всё проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 г. Лидеры трёх стран в документе подчеркнули важность "активной подготовки к заключению мирного договора" между Азербайджаном и Арменией в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе.

"На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. РФ будет оказывать этому всяческое содействие. Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран", – сказано в тексте.