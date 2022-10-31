"В сообщниках — фон дер Ляйен": Во Франции рассказали о "смертельном ударе" Байдена по Европе

Президент Соединённых Штатов Джо Байден нанёс смертельный удар по экономике Европы, спровоцировав конфликт на территории Украины. Такое мнение высказал французский политик Флориан Филиппо.

Как он уточнил, цены на энергоносители приведут к падению производства автомобилей в европейских странах на 40% в 2022–2023 годах.

"США вместе со своей сообщницей [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен успешно нанесли удар: разрушают нас экономически и убивают украинской авантюрой", — написал Филиппо в "Твиттере".