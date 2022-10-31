НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 октября, 19:06

"В сообщниках — фон дер Ляйен": Во Франции рассказали о "смертельном ударе" Байдена по Европе

Политик из Франции Филиппо: Байден нанёс убийственный удар по Европе украинской авантюрой

Президент Соединённых Штатов Джо Байден нанёс смертельный удар по экономике Европы, спровоцировав конфликт на территории Украины. Такое мнение высказал французский политик Флориан Филиппо.

Как он уточнил, цены на энергоносители приведут к падению производства автомобилей в европейских странах на 40% в 2022–2023 годах.

Политик из Франции Филиппо: Швеция боится назвать страну НАТО, взорвавшую "Северный поток"

Политик из Франции Филиппо: Швеция боится назвать страну НАТО, взорвавшую "Северный поток"

"США вместе со своей сообщницей [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен успешно нанесли удар: разрушают нас экономически и убивают украинской авантюрой", — написал Филиппо в "Твиттере".

Ранее Лайф писал, что лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо предупредил о готовности Байдена "взорвать" конфликт на Украине. Американцы могут решиться на многое в преддверии промежуточных ноябрьских выборов, считает французский политик.

Французский политик назвала главного получателя выгоды от конфликта на Украине

Французский политик назвала главного получателя выгоды от конфликта на Украине

Обложка ©

Getty Images / Anna Moneymaker

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров