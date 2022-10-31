"В сообщниках — фон дер Ляйен": Во Франции рассказали о "смертельном ударе" Байдена по Европе
Политик из Франции Филиппо: Байден нанёс убийственный удар по Европе украинской авантюрой
Президент Соединённых Штатов Джо Байден нанёс смертельный удар по экономике Европы, спровоцировав конфликт на территории Украины. Такое мнение высказал французский политик Флориан Филиппо.
Как он уточнил, цены на энергоносители приведут к падению производства автомобилей в европейских странах на 40% в 2022–2023 годах.
"США вместе со своей сообщницей [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен успешно нанесли удар: разрушают нас экономически и убивают украинской авантюрой", — написал Филиппо в "Твиттере".
Ранее Лайф писал, что лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо предупредил о готовности Байдена "взорвать" конфликт на Украине. Американцы могут решиться на многое в преддверии промежуточных ноябрьских выборов, считает французский политик.
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