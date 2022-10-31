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31 октября, 19:11

Посольство РФ выразило озабоченность позицией Британии по биолабораториям США на Украине

Позиция Великобритании, которая препятствует началу международного расследования относительно возможного нарушения США Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО) вызывает озабоченность, ведь на Лондоне лежит особая ответственность в исполнении данного документа. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в королевстве.

"Вызывает озабоченность ангажированная позиция Великобритании, которая поддерживает попытки Вашингтона и Киева заблокировать принятие в СБ ООН решения о запуске механизма международного расследования в связи с военно-биологической деятельностью США на территории Украины", — говорится в тексте сообщения.

Дипломаты призвали Лондон не идти на поводу у Вашингтона и начать действовать в правовом поле КБТО, ведь Великобритания является депозитарием конвенции. Кроме того, в дипмиссии напомнили, что неоднократно поднимали вопрос о военно-биологической деятельности США на территории стран бывшего СССР. В ходе СВО Москва получила доказательства того, что Вашингтон и Киев нарушали положения статей 1 и 4 КБТО.

"Подготовленный РФ проект резолюции СБ ООН нацелен на учреждение комиссии Совета для расследования представленных в жалобе РФ претензий к США и Украине, касающихся соблюдения обязательств по КБТО в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории", — говорится в заявлении.

Россия пожаловалась на США и Украину в ООН

Россия пожаловалась на США и Украину в ООН

Ранее Минобороны России сообщало, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу различных биологических лабораторий на территории Украины. В связи с этим группа стран в ООН, в числе которых РФ, Китай, Белоруссия и другие, призвала задействовать механизм, предусмотренный статьёй 6 Конвенции о биологическом оружии по отношению к Вашингтону.

Обложка ©

Getty Images / Richard Baker / In Pictures

Артур Белкин

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