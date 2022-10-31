Украинская писательница Ницой решила изменить у персонажей сказок русские имена

Украинская детская писательница Лариса Ницой намерена изменить все "русские" имена героев своих сказок. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Сказочница решила переименовать черепашку Пашку, волчка Вовусика и белочку Милочку. Ницой обратилась к своим читателям с просьбой придумать новые имена персонажам, чтобы они были в рифму и не напоминали русские. В социальных сетях писательница пояснила, что изначально не хотела давать персонажам русские имена, просто они, по её словам, приходились в рифму.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал русский язык элементом враждебной пропаганды, который должен полностью исчезнуть с территории Незалежной. Он подчеркнул, что английский и украинский являются обязательными для изучения. Данилов заявил также, что украинский государственный телеканал "FreeДом" ("Фридом") откажется от вещания на русском в пользу английского.