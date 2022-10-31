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31 октября, 20:28

Мощный взрыв произошёл в ЖК в Петербурге

В петербургском ЖК произошёл взрыв, у автомобилей выбило стёкла

На территории жилого комплекса в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Предварительно, случился взрыв бытового газа. В результате происшествия у припаркованных авто были выбиты стёкла.

Последствия взрыва на территории ЖК в Петербурге. Видео © LIFE

Как сообщили очевидцы, эпицентр взрыва был на улице, в воздухе стойкий запах газа. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и машины скорой помощи.

По некоторым данным, жителей ЖК эвакуируют из-за взрыва. Также есть информация, что территория вокруг жилого комплекса перекрыта. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники МЧС сообщают, что есть угроза повторного взрыва. Кроме того, свидетели заявили, что взрыв произошёл в котельной — там взорвалась труба. Данная информация проверяется.

Взрыв прогремел во дворе жилого дома в Бердянске

Взрыв прогремел во дворе жилого дома в Бердянске

Ранее сообщалось, что два садовых участка загорелись на юго-западе Екатеринбурга. Как Лайфу уточнили очевидцы происшествия, к возгоранию мог привести взрыв газового баллона.

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын

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