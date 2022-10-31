Мощный взрыв произошёл в ЖК в Петербурге
В петербургском ЖК произошёл взрыв, у автомобилей выбило стёкла
На территории жилого комплекса в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Предварительно, случился взрыв бытового газа. В результате происшествия у припаркованных авто были выбиты стёкла.
Последствия взрыва на территории ЖК в Петербурге. Видео © LIFE
Как сообщили очевидцы, эпицентр взрыва был на улице, в воздухе стойкий запах газа. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и машины скорой помощи.
По некоторым данным, жителей ЖК эвакуируют из-за взрыва. Также есть информация, что территория вокруг жилого комплекса перекрыта. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники МЧС сообщают, что есть угроза повторного взрыва. Кроме того, свидетели заявили, что взрыв произошёл в котельной — там взорвалась труба. Данная информация проверяется.
Ранее сообщалось, что два садовых участка загорелись на юго-западе Екатеринбурга. Как Лайфу уточнили очевидцы происшествия, к возгоранию мог привести взрыв газового баллона.
LIFE