Мощный взрыв произошёл в ЖК в Петербурге

На территории жилого комплекса в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Предварительно, случился взрыв бытового газа. В результате происшествия у припаркованных авто были выбиты стёкла.

Последствия взрыва на территории ЖК в Петербурге. Видео © LIFE

Как сообщили очевидцы, эпицентр взрыва был на улице, в воздухе стойкий запах газа. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и машины скорой помощи.

По некоторым данным, жителей ЖК эвакуируют из-за взрыва. Также есть информация, что территория вокруг жилого комплекса перекрыта. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники МЧС сообщают, что есть угроза повторного взрыва. Кроме того, свидетели заявили, что взрыв произошёл в котельной — там взорвалась труба. Данная информация проверяется.