Путин назвал "очень тонкими" не согласованные на встрече с Алиевым и Пашиняном вопросы

Вопросы, которые не были согласованы в ходе трёхсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи, являются очень тонкими и чувствительными, неправильно выставлять их на всеобщее обозрение. Такое заявление на пресс-конференции по итогам саммита сделал президент России Владимир Путин.

"Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности. А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. И я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнёрами", — сказал российский лидер.