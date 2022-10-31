Путин назвал "очень тонкими" не согласованные на встрече с Алиевым и Пашиняном вопросы
Вопросы, которые не были согласованы в ходе трёхсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи, являются очень тонкими и чувствительными, неправильно выставлять их на всеобщее обозрение. Такое заявление на пресс-конференции по итогам саммита сделал президент России Владимир Путин.
"Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности. А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. И я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнёрами", — сказал российский лидер.
Ранее Кремль опубликовал текст совместного заявления Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи. Главы государств в ходе переговоров обсудили ход реализации договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Напомним, сегодня в Сочи состоялся трёхсторонний саммит лидеров России, Азербайджана и Армении. На нём стороны обсудили накопившиеся вопросы за последние месяцы, которые грозят эскалацией в армяно-азербайджанском конфликте, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Перед ним Владимир Путин провёл отдельные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.
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