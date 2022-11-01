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31 октября, 21:04

Путин прояснил позицию Москвы по зерновой сделке

Путин заявил, что Россия только приостановила участие в зерновой сделке

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE

Россия не говорит о прекращении участия в зерновой сделке, речь идёт о приостановке. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не говорим о том, что мы прекращаем своё участие в этой операции [зерновой сделке], нет. Мы говорим о том, что мы приостанавливаем", — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана.

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По словам Путина, одним из организаторов этой работы был генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"И сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, за что мы им благодарны, безусловно, но пусть тогда они проведут работу с Украиной", — добавил российский лидер.

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Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары.

Иван Косицын

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