Путин прояснил позицию Москвы по зерновой сделке

Россия не говорит о прекращении участия в зерновой сделке, речь идёт о приостановке. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не говорим о том, что мы прекращаем своё участие в этой операции [зерновой сделке], нет. Мы говорим о том, что мы приостанавливаем", — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана.

По словам Путина, одним из организаторов этой работы был генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.