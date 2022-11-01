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31 октября, 21:24

Путин: Киев не стремится к переговорам, хотя добрая воля Москвы известна

Президент России Владимир Путин не считает возможным проведение переговоров с Украиной, пока с её стороны стремление к этому отсутствует. Однако российский лидер отметил, что добрая воля Москвы к переговорам остаётся неизменной.

"Как мы можем сейчас обсуждать возможные договорённости, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Но мы подождём. Может быть, созреют какие-то необходимые условия. А наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", подчеркнул глава российского государства в беседе с журналистами.

Ответ за Севастополь: Путин объяснил удары по инфраструктуре на Украине

Ответ за Севастополь: Путин объяснил удары по инфраструктуре на Украине

Путин отдельно подчеркнул, что для достижения договорённостей нужно "сесть за стол переговоров и договариваться". Президент посетовал, что после договорённостей, достигнутых в Стамбуле, украинская сторона "всё выбросила в корзину".

"А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чём-то говорить", — описал ситуацию Путин.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары.

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LIFE

Юлия Коновалова

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