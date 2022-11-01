Путин: Киев не стремится к переговорам, хотя добрая воля Москвы известна

Президент России Владимир Путин не считает возможным проведение переговоров с Украиной, пока с её стороны стремление к этому отсутствует. Однако российский лидер отметил, что добрая воля Москвы к переговорам остаётся неизменной.

"Как мы можем сейчас обсуждать возможные договорённости, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Но мы подождём. Может быть, созреют какие-то необходимые условия. А наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", — подчеркнул глава российского государства в беседе с журналистами.

Путин отдельно подчеркнул, что для достижения договорённостей нужно "сесть за стол переговоров и договариваться". Президент посетовал, что после договорённостей, достигнутых в Стамбуле, украинская сторона "всё выбросила в корзину".