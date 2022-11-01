Россияне рассказали, чем "заедают" осеннюю хандру и какими песнями поднимают настроение

Почти каждый второй россиянин — 47% — признался, что попадал под власть осенней хандры. Чтобы поднять себе настроение, наши соотечественники балуют себя десертами и слушают бодрящую музыку. О предпочтениях жителей нашей страны в это время года узнали сервис правильного питания Level Kitchen и HiFi-сервис "Звук".

Так, согласно результатам исследования, 47% опрошенных хоть раз в жизни сталкивались с состоянием осенней хандры — скучали по лету и тёплым денькам. А вот 25% россиян не замечали изменений в настроении, ещё 26% не определились с ощущениями.

Среди способов адаптироваться к холодной и дождливой погоде россияне называют вкусную еду. Большинство из них уверены, что лучшее средство от осенней хандры — это сладости и мучное. В топ также попали чай, кофе и какао, 14% любят полакомиться сезонными фруктами и овощами, а 8% предпочитают еду "пожирнее" и "посытнее", 4% поднимают настроение орешками и сухофруктами. И только 2% россиян считают, что еда не может поднять настроение осенью.

Ещё один способ борьбы с хандрой — музыка. Треть респондентов считает, что осенний плейлист должен быть весёлым, бодрящим и ритмичным. Ещё треть, несмотря на смену сезона, остаётся верной своим музыкальным предпочтениям весь год. Один из пяти опрошенных переключается на фоновую музыку, а почти каждый десятый предпочитает погрустить под любимый трек.

Этой осенью чаще всего в наушниках у россиян звучит поп, отечественный хип-хоп и электронная музыка. Меломаны ностальгируют по лету под новую версию хита Михаила Шуфутинского "Третье сентября", записанного в дуэте с Егором Кридом. Также в топе хит Анны Асти "По барам". Спасаются от холодов и тёплым звучанием дуэта HammAli & Navai и Jah Khalib "Боже, как завидую", поедают сладкое и пьют какао под историю любви Люси Чеботиной "Плакал Голливуд" и не забывают о встречах с друзьями под трек Minelli Rampampam. Все они вошли в специальный осенний плейлист для борьбы с хандрой.