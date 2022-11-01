Песков не увидел проблем с выездом из России после прекращения мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после прекращения мобилизации, заявил, что все сигналы прошли, в будущем препятствий быть не должно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео © LIFE

"Есть же определённая инерция, сейчас все сигналы прошли, сейчас таких происшествий быть не должно", — высказался представитель Кремля в беседе с журналистами.