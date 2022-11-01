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31 октября, 23:13

"Истинное лицо союзника": Вашингтон уличили в стремлении нажиться на европейском энергокризисе

"Синьхуа": В ЕС возмутились стремлением США нажиться на энергокризисе

Вашингтон намерен извлечь выгоду из энергетического кризиса в Евросоюзе, этот факт вызывает негодование среди европейцев, увидевших "истинное лицо союзника". Такой вывод содержится в публикации китайского издания пишет "Синьхуа".

Издание обращает внимание на тот факт, что антироссийские санкции наносят всё больший ущерб странам ЕС, это становится всё более очевидным: растут цены на энергоресурсы, сокращение предпринимательской деятельности и ухудшению уровня жизни населения. Между тем, Соединённые Штаты воспользовались ситуацией и начали продавать в регион энергоносители по завышенным ценам, а также переманивать к себе европейские компании.

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"Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо "союзника", европейцы забеспокоились и вознегодовали", — говорится в публикации.

Таким образом, пишет "Синьхуа", Вашингтон превращает европейский кризис в "американскую возможность". Так, "Закон о снижении инфляции", уже вступивший в силу в США, может усугубить сокращение производства в еврозоне и спровоцировать перенос производственных мощностей в Америку.

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Ранее Лайф рассказывал, что отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку, это произошло впервые с момента завершения отопительного сезона в начале апреля.

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ТАСС / АР / Olivier Matthys

Юлия Коновалова

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