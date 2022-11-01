В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
В некоторых регионах Украины в ночь на 1 ноября была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
Это касается Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областей. Воздушная тревога также объявлена на территории Донецкой Народной Республики.
Лайф напоминает: утром 31 октября воздушная тревога звучала практически по всей территории Украины: ВС РФ продолжили наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что из 50 выпущенных ракет украинская противовоздушная оборона якобы сбила 44. Однако повреждения в областях свидетельствуют не о столь эффективной работе ПВО. Так, в Киеве 80% жителей остались без воды и 350 тысяч квартир — без света, в Харькове встало метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС город тоже остался без света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ, а в Запорожье нанесён удар по подстанции около Днепровской ГЭС.
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