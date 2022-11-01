МАГАТЭ: Взрыв на ЗАЭС отключил линию электропитания четвёртого энергоблока

Мощный взрыв у Запорожской АЭС привёл к отключению от электропитания четвёртого энергоблока станции. Такое заявление сделали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщается, инцидент произошёл из-за взрыва мины.

"Взрыв мины за периметром Запорожской АЭС оборвал основную линию электропитания четвёртого энергоблока", — гласит сообщение агентства.

В настоящее время блок получает электроэнергию по резервной линии, на безопасность станции взрыв не повлиял.