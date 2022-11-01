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31 октября, 22:30

МАГАТЭ: Взрыв на ЗАЭС отключил линию электропитания четвёртого энергоблока

Мощный взрыв у Запорожской АЭС привёл к отключению от электропитания четвёртого энергоблока станции. Такое заявление сделали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщается, инцидент произошёл из-за взрыва мины.

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"Взрыв мины за периметром Запорожской АЭС оборвал основную линию электропитания четвёртого энергоблока", гласит сообщение агентства.

В настоящее время блок получает электроэнергию по резервной линии, на безопасность станции взрыв не повлиял.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о массированном обстреле перед попыткой высадки десанта ВСУ вблизи ЗАЭС. В результате украинские войска потеряли бойцов и плавательные средства.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Юлия Коновалова

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