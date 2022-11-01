МАГАТЭ: Взрыв на ЗАЭС отключил линию электропитания четвёртого энергоблока
Мощный взрыв у Запорожской АЭС привёл к отключению от электропитания четвёртого энергоблока станции. Такое заявление сделали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как сообщается, инцидент произошёл из-за взрыва мины.
"Взрыв мины за периметром Запорожской АЭС оборвал основную линию электропитания четвёртого энергоблока", — гласит сообщение агентства.
В настоящее время блок получает электроэнергию по резервной линии, на безопасность станции взрыв не повлиял.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о массированном обстреле перед попыткой высадки десанта ВСУ вблизи ЗАЭС. В результате украинские войска потеряли бойцов и плавательные средства.
ТАСС / Сергей Мальгавко