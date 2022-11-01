Путин заверил, что покупатели российского газа есть всегда

Покупатели российского газа есть всегда, потребителей много. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить голубое топливо из РФ, когда появится турецкий хаб.

"Покупатели газа всегда есть. В мире этот продукт очень востребован. Это самый экологически чистый водород и идеальный первичный источник энергии для переходного периода к зелёной энергетике... Я знаю, что потребителей много. И желающих приобрести российский газ тоже много", — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

Лидер РФ полагает, что желающие заключить контракты на покупку российского газа через турецкий хаб найдутся и в Европе. На вопрос о выборе Россией Турции в качестве возможного хаба для поставок своего природного газа в Европу Путин отметил, что с Европой работать напрямую очень сложно. С Турцией же договариваться проще. Лидер этой страны Реджеп Тайип Эрдоган является человеком слова, особо отметил Путин.

"Европейцы, как почти всегда это бывает, рот закрыли, молчат, как будто так и надо, несмотря на то что это подрывает в корне их интересы", — подчеркнул российский лидер.