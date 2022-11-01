На матче Таджикистана и России ожидают аншлаг, но есть одно условие
В Таджикистане ожидают аншлаг на футбольном матче против сборной России
Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев рассказал, сколько зрителей ожидается на товарищеском матче против сборной России, который пройдёт в Душанбе. Он отметил, что не последнюю роль сыграет погода в день игры.
Как сообщил Салиев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", стадион вмещает 20 тысяч зрителей. По его словам, болельщики уже спрашивают, где и когда могут приобрести билеты на матч сборных Таджикистана и России.
"Последний раз мы играли с топ-сборной в октябре 2019 года, когда принимали команду Японии в отборочном раунде чемпионата мира – 2022. Тот матч собрал на Центральном стадионе Душанбе более 19 тысяч зрителей. Если не отпугнёт погода (по прогнозам синоптиков, в день матча будет дождь и снег), то будет аншлаг", — подчеркнул Салиев.
Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана. Уточнялось, что игры назначены на 17-е и 20-е число. Позднее в пресс-службе Российского футбольного союза подтвердили договорённость о проведении 17 ноября товарищеского матча со сборной Таджикистана. При этом информацию о том, что 20 ноября наша национальная команда встретится со сборной Узбекистана, в РФС пока не подтвердили.
Лайф также напоминает, что УЕФА не допустил сборную России до жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Соответственно, национальная команда пропустит и сам турнир. Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не участвует в Лиге наций.
ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO