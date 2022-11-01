На матче Таджикистана и России ожидают аншлаг, но есть одно условие

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев рассказал, сколько зрителей ожидается на товарищеском матче против сборной России, который пройдёт в Душанбе. Он отметил, что не последнюю роль сыграет погода в день игры.

Как сообщил Салиев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", стадион вмещает 20 тысяч зрителей. По его словам, болельщики уже спрашивают, где и когда могут приобрести билеты на матч сборных Таджикистана и России.

"Последний раз мы играли с топ-сборной в октябре 2019 года, когда принимали команду Японии в отборочном раунде чемпионата мира – 2022. Тот матч собрал на Центральном стадионе Душанбе более 19 тысяч зрителей. Если не отпугнёт погода (по прогнозам синоптиков, в день матча будет дождь и снег), то будет аншлаг", — подчеркнул Салиев.