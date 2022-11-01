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31 октября, 23:00

Названа причина взрыва в петербургском жилом комплексе

МЧС: Причиной взрыва в ЖК в Петербурге стал дефект газовой трубы

Дефект газовой трубы стал причиной взрыва, который произошёл в ЖК "Новое Колпино" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Повреждённые авто после взрыва. Видео © LIFE

"31 октября в 21:53 поступило сообщение о происшествии по адресу Колпинский район, ул. Севастьянова, дом 24. Произошёл дефект газовой трубы. Газовая труба перекрыта сотрудниками ГРО "Петербурггаз". Сотрудниками МЧС обеспечивается безопасность на месте происшествия", — уточнили в ведомстве.

В МЧС отметили, что информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия от ведомства задействовано девять единиц техники и 45 человек личного состава.

Взрыв прогремел во дворе жилого дома в Бердянске

Взрыв прогремел во дворе жилого дома в Бердянске

В свою очередь, в пресс-службе ГРО "Петербурггаз" сообщили, что, предварительно, причиной взрыва в ЖК "Новое Колпино" стала разгерметизация подземного газопровода.

"По предварительной информации, при проведении пневматических испытаний произошла разгерметизация подземного газопровода среднего давления. До ближайшего жилого дома более 150 метров. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении, на которое ссылается ТАСС.

Напомним, ЧП в Колпинском районе Петербурга произошло вечером 31 октября. Местные жители услышали звук, похожий на взрыв, почувствовали запах газа. В результате инцидента повреждены десятки припаркованных машин, в жилом доме также были выбиты стёкла в окнах. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и машины скорой помощи, жильцов эвакуировали.

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын

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