"Движутся в эту сторону": В ОПЕК предсказали Европе и США скорую рецессию

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что Европа и, возможно, США движутся в сторону рецессии. Такое мнение он высказал в кулуарах форма ADIPEC.

"Европу определённо ждёт рецессия, возможно, и США движутся в эту сторону... Очевидно, что эти экономические проблемы повлияют на нефтяной спрос. И поэтому наш прогноз показывает, что сейчас в ближайшие месяцы будет назревать профицит. И это было главной причиной, по которой в октябре мы решили действовать на опережение", — заявил он.

Аль-Гайс подчеркнул, что намечающийся профицит предложения на нефтяном рынке будет присутствовать в последнем квартале 2022-го и в начале 2023 года. При этом точных данных он не назвал. Примечательно, что подобного мнения придерживаются также Международное энергетическое агентство и различные аналитики.