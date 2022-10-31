Владелец Istanbul Kebab написал странное СМС маме и покончил с собой в элитном ЖК в Москве

Бизнесмен Артём Асланян, владевший компаниями премиум-доставки роллов Bluefin и сети донерных Istanbul Kebab, покончил с собой в элитном московском ЖК "Воробьёвы горы". Об этом пишет Mash.

По данным издания, дворник первым обнаружил тело 39-летнего предпринимателя и сообщил в полицию. Перед смертью мужчина успел написать маме сообщение, что у него полно забот и ему всё надоело.

Асланян хорошо известен в деловых кругах, он числится учредителем пяти компаний в ресторанной сфере: "Москоу фуд", "Парк менеджмент", "Блюфин Москва Сити", "Истанбул кебаб" и "Курская площадь".