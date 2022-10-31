НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 октября, 17:09

Владелец Istanbul Kebab написал странное СМС маме и покончил с собой в элитном ЖК в Москве

Российский бизнесмен Артём Асланян найден мёртвым в элитном ЖК в Москве

<p>Артём Асланян. Фото © <a href="https://bluefin.moscow/about" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bluefin</a></p>

Артём Асланян. Фото © Bluefin

Бизнесмен Артём Асланян, владевший компаниями премиум-доставки роллов Bluefin и сети донерных Istanbul Kebab, покончил с собой в элитном московском ЖК "Воробьёвы горы". Об этом пишет Mash.

По данным издания, дворник первым обнаружил тело 39-летнего предпринимателя и сообщил в полицию. Перед смертью мужчина успел написать маме сообщение, что у него полно забот и ему всё надоело.

Асланян хорошо известен в деловых кругах, он числится учредителем пяти компаний в ресторанной сфере: "Москоу фуд", "Парк менеджмент", "Блюфин Москва Сити", "Истанбул кебаб" и "Курская площадь".

Что стоит за гибелью в США миллионера и основателя гламурного московского Soho Rooms Дэна Рапопорта

Что стоит за гибелью в США миллионера и основателя гламурного московского Soho Rooms Дэна Рапопорта

Ранее сообщалось, что в Москве арестован на два месяца Лема Ибрагимов, который подозревается в убийстве бизнесмена Михаила Котова, тело которого нашли в автомобиле на столичной парковке.

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров