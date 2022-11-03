ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 ноября 2022, 11:10
9692

Наёмник по кличке Рэмбо признался, что после обстрела ВС РФ захотел домой

Exxpress: Британский наёмник сообщил, что хочет вернуться домой после обстрела ВС РФ

Британский наёмник Шариф Амин, которого сослуживцы называют Рэмбо, больше не хочет участвовать в спецоперации на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает Exxpress.

"Рэмбо, как называли наёмника товарищи, сыт по горло участием в конфликте, как и многие другие добровольцы", — говорится в публикации.

Получивший ранение в результате обстрела ВС РФ наёмник Шариф Амин. Фото © Exxpress

Получивший ранение в результате обстрела ВС РФ наёмник Шариф Амин. Фото © Exxpress

Амин является ветераном афганской войны. В госпитале на Украине он оказался после серьёзных ранений, которые получил при артобстреле. Врачи говорили, что выжить мужчина не сможет, но их прогнозы не сбылись. Теперь же Амин хочет вернуться в Британию вместе со своей украинской подругой Еленой. Друзья и знакомые пытаются собрать деньги им на билеты.

Указывается, что в составе ВСУ воевать отправились 7,3 тысячи наёмников из разных стран. Причём 2,7 тысячи уже погибли, а многие из выживших теперь мечтают вернуться на родину.

Польские наёмники провалили атаку и попали под смертельный "Ураган" под Харьковом
Польские наёмники провалили атаку и попали под смертельный "Ураган" под Харьковом

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных и наёмников на Купянском направлении. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, два батальона ВСУ перешли в наступление в направлении населённых пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР.

BannerImage

Shutterstock

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar