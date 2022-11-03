"Сыт по горло": Наёмник по кличке Рэмбо признался, что после обстрела ВС РФ захотел домой
Exxpress: Британский наёмник сообщил, что хочет вернуться домой после обстрела ВС РФ
Британский наёмник Шариф Амин, которого сослуживцы называют Рэмбо, больше не хочет участвовать в спецоперации на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает Exxpress.
"Рэмбо, как называли наёмника товарищи, сыт по горло участием в конфликте, как и многие другие добровольцы", — говорится в публикации.
Получивший ранение в результате обстрела ВС РФ наёмник Шариф Амин. Фото © Exxpress
Амин является ветераном афганской войны. В госпитале на Украине он оказался после серьёзных ранений, которые получил при артобстреле. Врачи говорили, что выжить мужчина не сможет, но их прогнозы не сбылись. Теперь же Амин хочет вернуться в Британию вместе со своей украинской подругой Еленой. Друзья и знакомые пытаются собрать деньги им на билеты.
Указывается, что в составе ВСУ воевать отправились 7,3 тысячи наёмников из разных стран. Причём 2,7 тысячи уже погибли, а многие из выживших теперь мечтают вернуться на родину.
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Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных и наёмников на Купянском направлении. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, два батальона ВСУ перешли в наступление в направлении населённых пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР.
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