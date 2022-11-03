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Регион
Опубликовано 3 ноября 2022, 10:55
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В ЛНР сообщили о разбитой группе ВСУ в 200 человек, пытавшейся пройти к Кременной

Группа Вооружённых сил Украины была обнаружена и разбита при попытке подойти к городу Кременной в ЛНР. Об этом заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселёв.

"На кременная-сватовском рубеже обороны со стороны между населёнными пунктами Невское и Торское — это река Красная с севера на юг — была попытка собрать порядка 200 человек вооружённых формирований Украины, более десяти единиц бронетехники и попытаться складками местности, лесным массивом пройти в сторону Кременной", — сказал он в эфире Первого канала.

Однако разведка своевременно обнаружила колонны, артиллерийским ударом из "Градов" группы украинских военных были разбиты, добавил Киселёв.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных и наёмников на Купянском направлении. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, украинская сторона потеряла шесть танков, пять боевых машин пехоты и десять автомобилей.

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Артур Лапсаков
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