В ЛНР сообщили о разбитой группе ВСУ в 200 человек, пытавшейся пройти к Кременной

Группа Вооружённых сил Украины была обнаружена и разбита при попытке подойти к городу Кременной в ЛНР. Об этом заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселёв.

"На кременная-сватовском рубеже обороны со стороны между населёнными пунктами Невское и Торское — это река Красная с севера на юг — была попытка собрать порядка 200 человек вооружённых формирований Украины, более десяти единиц бронетехники и попытаться складками местности, лесным массивом пройти в сторону Кременной", — сказал он в эфире Первого канала.

Однако разведка своевременно обнаружила колонны, артиллерийским ударом из "Градов" группы украинских военных были разбиты, добавил Киселёв.