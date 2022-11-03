В Госдуме объяснили, почему некоторые мобилизованные получили небольшие выплаты

Семьи мобилизованных для участия в спецоперации на Украине россиян смогут получить выплаты только на следующий день после зачисления на счёт. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он добавил, что выплаты в 195 тысяч рублей должны приходить военнослужащим каждый месяц, с 10 по 20 число.

По словам депутата, некоторые мобилизованные получили небольшие суммы из-за того, что их призвали в конце сентября. Поэтому и деньги им поступили за последние несколько дней месяца.

"Это до того, как 195 тысяч было озвучено президентом и министром финансов", — сказал он изданию Ura.ru.

Для того чтобы перечислять выплаты, данные мобилизованных заносят в систему учёта военнослужащих "Алушта", пояснил депутат.

"Если условного Иванова ввели в эту систему, он мобилизован, вот личный номер, тогда он получает деньги. После введения данных военнослужащие могут снимать, переводить, зачислять деньги. Жёнам они поступят через день. Если операций не производится, то зачисляется на счёт зарплатной карты системы "Мир" жены или другого указанного лица", — заявил Иванов.