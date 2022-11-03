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3 ноября, 10:36

Более 80% россиян заявили о доверии Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 80,1% россиян

Подавляющее большинство россиян по-прежнему доверяют президенту России Владимиру Путину, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Доверие главе государства высказали 80,1% респондентов, в то время как не доверяют президенту 16,16% опрошенных. Деятельность Путина одобряют 76,5% граждан, 15% высказались отрицательно.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 53,1% россиян, а действия Правительства РФ одобряют 50,3% опрошенных.

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Опрос проводился с 24 по 30 октября 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на рабочих встречах слышит разные точки зрения относительно спецоперации. Так он ответил на заявления о том, что бизнесмен Евгений Пригожин в личной беседе с российским лидером якобы раскритиковал действия генералов РФ.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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