Более 80% россиян заявили о доверии Путину

Подавляющее большинство россиян по-прежнему доверяют президенту России Владимиру Путину, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Доверие главе государства высказали 80,1% респондентов, в то время как не доверяют президенту 16,16% опрошенных. Деятельность Путина одобряют 76,5% граждан, 15% высказались отрицательно.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 53,1% россиян, а действия Правительства РФ одобряют 50,3% опрошенных.

Опрос проводился с 24 по 30 октября 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет.