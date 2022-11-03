"Это неправильно": Эрдогану не понравилось отношение лидеров Европы к Путину

"С кем бы я ни говорил в Праге, все выступают против него. Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, Путин будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным. Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно", — сказал турецкий лидер в интервью телеканалу A Haber.