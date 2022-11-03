НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 ноября, 23:05

"Это неправильно": Эрдогану не понравилось отношение лидеров Европы к Путину

Эрдоган рассказал, что убеждал европейских лидеров в неправильности отношения к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге в октябре говорил лидерам Европы об их неправильном отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

"С кем бы я ни говорил в Праге, все выступают против него. Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, Путин будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным. Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно", — сказал турецкий лидер в интервью телеканалу A Haber.

Эрдоган заявил, что Шольц поменял отношение к Путину

Эрдоган заявил, что Шольц поменял отношение к Путину

Эрдоган выразил мнение, что российский лидер не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".

А ранее президент Турции в ходе телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о необходимости активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Эрдоган назвал конструктивным подход Путина по зерновой сделке

Эрдоган назвал конструктивным подход Путина по зерновой сделке

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров