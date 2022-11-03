"Это неправильно": Эрдогану не понравилось отношение лидеров Европы к Путину
Эрдоган рассказал, что убеждал европейских лидеров в неправильности отношения к Путину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге в октябре говорил лидерам Европы об их неправильном отношении к президенту РФ Владимиру Путину.
"С кем бы я ни говорил в Праге, все выступают против него. Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, Путин будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным. Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно", — сказал турецкий лидер в интервью телеканалу A Haber.
Эрдоган выразил мнение, что российский лидер не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".
А ранее президент Турции в ходе телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о необходимости активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Украине.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев