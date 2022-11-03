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2 ноября, 22:44

В Севастополе сообщили о дельфинах, выброшенных в холодное море

Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что владелец дельфинария выбросил в море дельфинов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на ситуацию с дельфинами, выброшенными в море. Свою позицию он высказал в телеграм-канале.

Ситуация получила развитие после того, как в полиции Севастополя сообщили, что правоохранители выехали на пляж в районе парка Победы, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Как заявил Развозжаев, дельфинов выбросил в море владелец дельфинария в парке Победы. Этот случай губернатор назвал вопиющим и выразил сожаление, что нельзя так же поступить со злоумышленником.

"Возможно, ледяная вода остудила бы его "пыл", — заметил Развозжаев.

По словам губернатора, на месте уже работает полиция, сотрудники Севприроднадзора, а также городская прокуратура.

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"Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решётку", — добавил он.

Ранее сообщалось, что на острове Кунашир российские туристы в 20 км от ближайшего населённого пункта обнаружили на берегу дельфина. Морской обитатель бился о прибрежный песок и не мог уйти в море. В итоге неравнодушные люди спасли млекопитающее.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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