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2 ноября, 22:25

"Страна.ua" сообщила о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе

Череда взрывов прогремела в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

"Сообщают о взрывах в Николаеве и Харькове... Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области", — информирует публикация.

В Донецке прогремело пять мощных взрывов

В Донецке прогремело пять мощных взрывов

Ранее в украинском городе Николаеве в ночь на 1 ноября прогремели взрывы. Также поступала информация о взрывах в Полтаве. В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога. Лайф писал, что тревога была также объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

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ТАСС / ЕРА / Andrzej Lange

Юлия Коновалова
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