"Страна.ua" сообщила о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе

Череда взрывов прогремела в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

"Сообщают о взрывах в Николаеве и Харькове... Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области", — информирует публикация.

Ранее в украинском городе Николаеве в ночь на 1 ноября прогремели взрывы. Также поступала информация о взрывах в Полтаве. В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога. Лайф писал, что тревога была также объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.