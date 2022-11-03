"Страна.ua" сообщила о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе
Череда взрывов прогремела в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Николаеве и Харькове... Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области", — информирует публикация.
Ранее в украинском городе Николаеве в ночь на 1 ноября прогремели взрывы. Также поступала информация о взрывах в Полтаве. В Николаевской, Черкасской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога. Лайф писал, что тревога была также объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
ТАСС / ЕРА / Andrzej Lange