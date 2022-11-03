Названы опасности приёма гормонов в менопаузе

Гормональная терапия в период менопаузы не сокращает риск развития хронических заболеваний у женщин, однако увеличивает риск инсульта. Результаты исследования учёных из Американского колледжа акушеров и гинекологов опубликованы в Journal of the American Medical Association.

В ходе исследования было выявлено, что заместительная гормональная терапия не способна снизить риск развития сердечно-сосудистых болезней, инсульта или любого другого хронического недуга. Учёные установили, что такая терапия, наоборот, повышает риск сердечных заболеваний, инсульта, образования тромбов, рака молочной железы и деменции.

Однако учёным удалось обнаружить и некоторые преимущества от приёма гормонов. Например, существует вероятность снижения риска переломов костей из-за остеопороза и рака толстой кишки. Тем не менее рисков всё же гораздо больше, чем преимуществ. Также отмечается, что раннее начало заместительной терапии не гарантирует лучший исход.

Авторы отметили, что рекомендации относятся только к профилактическим заболеваниям. Женщины могут принимать гормональные препараты для лечения симптомов менопаузы, в том числе сильных приливов и сухости влагалища. Более того, гормональная терапия является наиболее действенным и безопасным способом смягчения этих симптомов.