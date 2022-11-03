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2 ноября, 21:42

Эрдоган заявил, что Шольц поменял отношение к Путину

Эрдоган: Канцлер ФРГ Шольц изменил позицию и настаивает на поиске общего языка с Путиным

Немецкий канцлер Олаф Шольц изменил позицию в отношении президента России Владимира Путина, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

В интервью телеканалу A Haber президент Турции рассказал, как Шольц высказался о необходимости найти общий язык с российским лидером. Эрдоган отдельно напомнил, что ещё месяц назад канцлер Германии "занимал совершенно иную позицию" в отношении Москвы.

"Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем", — прокомментировал эту ситуацию президент Турции.

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Ранее, напомним, сам Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk сообщил, что переговоры с Владимиром Путиным всегда проходят в доброжелательном тоне. Канцлер подчеркнул важность взаимодействия, даже когда участники не питают иллюзий относительно его итога.

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ТАСС / AP / Petr David Josek

Дмитрий Алексиевич

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