Эрдоган заявил, что Шольц поменял отношение к Путину
Эрдоган: Канцлер ФРГ Шольц изменил позицию и настаивает на поиске общего языка с Путиным
Немецкий канцлер Олаф Шольц изменил позицию в отношении президента России Владимира Путина, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
В интервью телеканалу A Haber президент Турции рассказал, как Шольц высказался о необходимости найти общий язык с российским лидером. Эрдоган отдельно напомнил, что ещё месяц назад канцлер Германии "занимал совершенно иную позицию" в отношении Москвы.
"Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем", — прокомментировал эту ситуацию президент Турции.
Ранее, напомним, сам Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk сообщил, что переговоры с Владимиром Путиным всегда проходят в доброжелательном тоне. Канцлер подчеркнул важность взаимодействия, даже когда участники не питают иллюзий относительно его итога.
ТАСС / AP / Petr David Josek