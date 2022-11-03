Эрдоган заявил, что Шольц поменял отношение к Путину

Немецкий канцлер Олаф Шольц изменил позицию в отношении президента России Владимира Путина, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

В интервью телеканалу A Haber президент Турции рассказал, как Шольц высказался о необходимости найти общий язык с российским лидером. Эрдоган отдельно напомнил, что ещё месяц назад канцлер Германии "занимал совершенно иную позицию" в отношении Москвы.

"Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем", — прокомментировал эту ситуацию президент Турции.