"За рулём": Составлен топ–5 марок проблемных автоматических коробок передач в 2022 году

Автоматические коробки передач ремонтировать сложнее, чем механические. При этом они часто ломаются. Эксперты журнала "За рулём" составили рейтинг самых проблемных автоматических коробок передач, а также назвали марки машин, на которых они установлены.

Одна из самых проблемных коробок передач — AL4 (DP0) присутствует на моделях Renault Logan, Duster, Sandero, Fluence, Kangoo, а также на ряде моделей Peugeot и Citroen. Такие АКП устанавливались на перечисленные модели до 2013 года, позже была проведена модернизация. При умеренной эксплуатации коробка проходит 200 000 километров без особых проблем. Однако если она получала ударные нагрузки, то прослужит недолго. По словам специалистов, на пробеге 80 000 километров у этих коробок выходит из строя главный соленоид из-за сильных перегревов и втулки валов.

"Автомат" GM6T30 от американского концерна General Motors тоже часто ломается и нуждается в ремонте. Из-за перегрева у таких коробок могут сломаться фрикционы и гидротрансформаторы. Также наблюдаются повышенные вибрации, быстрый износ втулок, разрушение волнистой пружины и утечка масла. Такие коробки передач установлены на модели Chevrolet Cruze, Chevrolet Aveo, Chevrolet Cobalt, Chevrolet Orlando, Opel Astra, Opel Mokka, Opel Zafira и Opel Insignia.

АКП от японской компании Aisin создавалась для марок Volvo и Opel, позже её начали устанавливать на Fiat, Saab и Cadillac, выпускавшиеся с 2001 по 2018 годы. Эта коробка считается необслуживаемой. При загрязнении ломается дорогостоящий алюминиевый гидроблок.

Пятиступенчатый автомат Jatco JR507E можно встретить на внедорожниках Nissan Pathfinder и Nissan Patrol до 2016 года, также эта коробка передач устанавливалась на модели марки Infiniti, выпускавшиеся до 2010 года. А затем она появилась на моделях KIA и Hyundai. Ресурс коробки заявлен в 350 000 километров, но при условии ровной дороги. В России же внедорожники Nissan Patrol эксплуатируют по бездорожью, поэтому при перегреве ломаются блоки управления и подтекает масло.

Немецкая коробка передач ZF 6HP26/28 производилась до 2014 года и устанавливалась на BMW третьей и пятой серий, а также на кроссоверы BMW X3, X5, X6. Чуть позже она появилась на моделях Audi A4 и Audi Q5. При бережной эксплуатации коробка может прослужить почти до 500 000 километров. Однако при быстрой езде стружка попадает в масло, из-за чего портятся соленоиды и масляный насос, а также втулки и пластиковые резиновые детали.